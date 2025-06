Unfall mit Radfahrer – Verursacher flüchtig

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Am Samstagmittag kam es in der Marktbreiter Straße, auf Höhe der Völkstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein dunkler Pkw überholte den Radfahrer trotz Gegenverkehr, woraufhin dieser ausweichen musste und stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Radfahrer gegen 13:25 Uhr die Marktbreiter Straße in Richtung Marktbreit. Als er von dem dunklen Pkw überholt wurde, musste er nach rechts ausweichen, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen wie Schürfwunden, Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Sein Helm verhinderte mutmaßlich schlimmere Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Der überholende Pkw entfernte sich in Richtung Marktbreit, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Die Ochsenfurter Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zu dem flüchtigen dunklen Pkw, machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 09331/8741-130 mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.