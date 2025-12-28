Unfall mit Radlader – Kleinkind tödlich verunglückt

MARKTHEIDENFELD, OT MARIENBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein kleiner Junge tödlich verletzt wurde. Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld wird bei den nun folgenden Unfallermittlungen von einem Sachverständigen unterstützt.

Dem Sachstand nach hat sich das Geschehen gegen 14:30 Uhr auf einem Privatgelände, genauer einem landwirtschaftlichen Hof, zugetragen. Ein Dreijähriger ist auf dem Gelände von einem fahrenden Radlader erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge saß ein erwachsener Verwandter des Kindes am Steuer des Fahrzeugs.

Rettungskräfte wurden unmittelbar verständigt und waren schnell vor Ort. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Kleinkinds feststellen.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der nun von den Unfallermittlern geführten Untersuchungen. Die Beamten werden dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg von einem Sachverständigen unterstützt.

Zur Betreuung der Familienangehörigen war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.