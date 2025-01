Unfall mit Rettungswagen

LOHR A.MAIN – LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Sonntag gegen 14:15 Uhr kam es auf der Obertorkreuzung zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw.

Der Rettungswagen befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt und tastete sich vorsichtig in den Kreuzungsbereich vor, da er das Rotlicht zu beachten hatte. Während er die Kreuzung von der Partensteiner Straße in Richtung Ludwigstraße überquerte, fuhr ein Renault-Fahrer von der Rechtenbacher Straße bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Der Fahrer erkannte den Rettungswagen zu spät und prallte trotz Bremsmanöver mit der Fahrzeugfront gegen das rechte Heck des Rettungswagens.

Der Peugeot des Renault-Fahrers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Lohr war mit neun Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.