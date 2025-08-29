Unfall mit Sattelzug – Hettstadter Steige für mehrere Stunden gesperrt
ZELL A. MAIN – Die Staatsstraße 2298, auch bekannt als Hettstadter Steige, war am gestrigen Donnerstag nach einem Verkehrsunfall für rund drei Stunden voll gesperrt. Gegen 12:15 Uhr geriet ein Sattelzug auf der feuchten Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos. Drei Insassen der PKW erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.
Der Unfallverursacher befuhr die Hettstadter Steige in Richtung Zell am Main. In einer Linkskurve brach das Heck des Lastwagens aufgrund eines Fahrfehlers aus. Der Sattelzug drehte sich und erfasste die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge frontal.
Die drei Insassen der beiden PKW wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung in Würzburger Kliniken gebracht. Nach aktuellem Stand blieben die Verletzungen glücklicherweise leicht. An den stark beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 35.000 Euro.
Für die Dauer der Bergung und der aufwendigen Fahrbahnreinigung, die durch ausgelaufene Betriebsstoffe notwendig wurde, musste die Straße voll gesperrt werden. Neben der Polizeiinspektion Würzburg-Land und der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried waren auch die Freiwillige Feuerwehr Zell a. Main und die Straßenmeisterei im Einsatz.
