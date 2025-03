Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen – Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr

BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Montagmorgen verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit den Fahrzeugen von insgesamt fünf weiteren Verkehrsteilnehmern. Keiner der Beteiligten wurden durch den Unfall verletzt. Die Polizei geht aktuell von einem medizinischen Grund als Unfallursache aus.

Am Montag gegen 09:45 Uhr, kam es in der Otto-Hahn-Straße zum Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Ein 66-jähriger Mann verlor zuvor die Kontrolle über seinen Opel und kollidierte hierbei mit am Fahrbahnrand geparkten und vor ihm fahrenden Fahrzeugen. In der Summe wurden hierdurch sechs Fahrzeuge beschädigt und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro verursacht. Keiner der am Unfall beteiligten Personen hat Verletzungen davongetragen.

Die Beamten der Bad Neustädter Polizei waren schnell vor Ort und haben die Unfallermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen die Beamten von einem medizinischen Problem als Unfallursache aus.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neustadt waren vor Ort und haben auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Durch dieses Engagement konnte die Fahrbahn schnellstmöglich wieder freigegeben werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.