Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen – 29-Jähriger stark alkoholisiert

OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Vier Fahrzeuge mit erheblichen Schäden sind das Ergebnis der Unfallfahrt eines 29-Jährigen der mutmaßlich unter Alkohol stand. Die Polizei Mellrichstadt ermittelt.

Samstagabend, gegen 23:35 Uhr, wurde durch einen Anwohner der Marktstraße ein Verkehrsunfall gemeldet. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen insgesamt drei dort geparkte Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralls auf die einzelnen Pkw versetzte die Fahrzeuge jeweils um 90 Grad.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei Mellrichstadt ergaben sich Anzeichen für einen vorangegangen Alkoholkonsum des jungen Mannes. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der entstandene Sachschaden liegt, ersten Schätzungen nach, bei einem mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Unfallfahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.