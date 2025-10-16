Unfall nach Kfz-Diebstahl – Tatverdächtiger flüchtet – Passanten schreiten ein
WILDFLECKEN UND OBERLEICHTERSBACH – Ein 44-jähriger deutscher Mann hat am Dienstagabend einen unbeaufsichtigten Kleintransporter in Wildflecken gestohlen und auf seiner anschließenden Flucht zwei Unfälle verursacht.
Couragierte Passanten stellten den Mann nach dem zweiten Unfall, nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung in Untersuchungshaft.
Fahrzeugdiebstahl und Unfallfluchten
Gegen 18:50 Uhr stahl der 44-Jährige den Kleintransporter, der unversperrt mit dem Schlüssel im Inneren auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Bischofsheimer Straße in Wildflecken abgestellt war.
Auf der Flucht auf der B 286 in Richtung A7 überholte der Mann einen Kleinkraftradfahrer. Beim Einscheren kam es zum Kontakt zwischen dem Transporter und dem Roller, woraufhin der 15-jährige deutsche Rollerfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.
Gegenüber dem Sportplatz Mitgenfeld in Oberleichtersbach rangierte der Tatverdächtige und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Als er erneut flüchten wollte, schritten vier deutsche Passanten (29 bis 36 Jahre) ein, hinderten ihn an der Weiterfahrt und hielten ihn fest.
Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder zwischen Wildflecken und Oberleichtersbach durch den Kleintransporter gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09741/606-0 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!