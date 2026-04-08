Unfall nach Nötigung auf der B27: Unbekannter verhindert Fahrstreifenwechsel
WÜRZBURG – Am Sonntagabend hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 27 einen Verkehrsunfall verursacht, indem er einen Spurwechsel mutwillig verhinderte. Nach einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge flüchtete der Verursacher in Richtung Würzburg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr, als ein 27-jähriger Autofahrer auf der B27 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war. Als der junge Mann versuchte, von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln und dies ordnungsgemäß mit dem Fahrtrichtungsanzeiger ankündigte, begann ein auf der rechten Spur befindlicher Pkw-Fahrer mit gefährlichen Fahrmanövern.
Gefährliche Bremsmanöver führen zur Kollision
Laut Polizeibericht versuchte der Unbekannte den Fahrstreifenwechsel mehrfach zu unterbinden, indem er abwechselnd stark beschleunigte und im nächsten Moment wieder abbremste. Im Bereich zwischen Veitshöchheim und der Ausfahrt zur Rothofbrücke kam es schließlich zur unvermeidbaren Kollision der beiden Fahrzeuge.
Am Wagen des 27-Jährigen entstand dabei Sachschaden am rechten Außenspiegel sowie an der Karosserie oberhalb des hinteren rechten Reifens. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Polizeiinspektion Würzburg-Land sucht Zeugen
Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Da die B27 zu diesem Zeitpunkt stark befahren war, hoffen die Beamten auf Beobachtungen anderer Verkehrsteilnehmer.
Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrzeugtyp oder dem Kennzeichen des Flüchtigen, nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer
0931/457-1630 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!