Unfall nach Überholvorgang – Traktorfahrer als Zeuge gesucht

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Unfall nach Überholvorgang – Traktorfahrer als Zeuge gesucht
Symbolfoto: 2fly4
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr ist es auf der Staatsstraße 2275 zwischen Gerolzhofen und Mönchstockheim zu einer seitlichen Berührung zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein schwarzer Seat, der in Richtung Gerolzhofen unterwegs war, touchierte beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang den Außenspiegel eines entgegenkommenden grünen VW Golf.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des Seat seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Du solltest wissen, dass insbesondere der Fahrer des Traktors, der unmittelbar vor dem Unfall von dem Seat überholt wurde, als wichtiger Zeuge gesucht wird. Dieser war zur Unfallzeit von Mönchstockheim kommend in Fahrtrichtung Gerolzhofen unterwegs und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kontakt: 09382/940-0

