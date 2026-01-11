Unfall nach Vorfahrtsmissachtung – Fahrer unter Alkoholeinfluss
BURGSINN / LANDKREIS MAIN-SPESSART – Ein folgenschwerer Vorfahrtsfehler hat am frühen Samstagabend in Burgsinn zu einem hohen Sachschaden und dem Entzug einer Fahrerlaubnis geführt. Gegen 17:30 Uhr beabsichtigte ein 76-jähriger Audi-Fahrer, von der Poststraße in die Mittelsinner Straße einzubiegen, und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 29-jährigen Frau. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich massiv beschädigt, wobei die Polizei den entstandenen Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro beziffert.
Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizeistation Gemünden bei dem Senior deutlichen Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Angesichts des verursachten Unfalls unter Alkoholeinfluss ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des 76-Jährigen noch an der Unfallstelle sicher.
Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er muss nun mit rechtlichen Konsequenzen und einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten nach ersten Erkenntnissen unverletzt, sodass es bei dem beträchtlichen Blechschaden blieb.
