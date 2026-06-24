Unfall unter 2,8 Promille: 29-Jähriger verursacht Sachschaden
OCHSENFURT (LKR. WÜRZBURG) – Ein stark alkoholisierter Autofahrer verursachte am Dienstagabend beim Einparken in der Kindermannstraße einen Verkehrsunfall. Der Mann stand mit knapp 2,8 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss.
Tathergang
Gegen 23:45 Uhr versuchte der 29-jährige Fahrer eines Opels in der Kindermannstraße einzuparken. Dabei stieß er gegen einen dort abgestellten Mercedes, der durch die Wucht des Aufpralls zudem gegen einen Zaun geschoben wurde. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten umgehend die Polizeiinspektion Ochsenfurt.
Maßnahmen der Polizei
Die Beamten trafen den 29-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen noch vor Ort an. Da bei ihm deutliche Anzeichen auf eine starke Alkoholisierung vorlagen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp 2,8 Promille ergab.
Die Folgen für den Fahrer:
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Blutentnahme: Der Mann musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.
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Weiterfahrt untersagt: Die Polizei unterband die weitere Nutzung des Fahrzeugs.
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Ermittlungsverfahren: Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und dem Zaun wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
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