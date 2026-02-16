Auto IU
Unfall unter Alkoholeinfluss: 48-Jähriger beschädigt fünf Fahrzeuge mit Land Rover
GEMÜNDEN, LKR. MAIN-SPESSART – Ein stark alkoholisierter 48-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend gegen 18:50 Uhr in der St.-Bruno-Straße die Kontrolle über seinen Land Rover verloren und insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge gerammt. Die Fahrt kam erst zum Stillstand, als sein eigener Wagen aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Gemünden bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Infolgedessen musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, und sein Führerschein wurde umgehend sichergestellt.
