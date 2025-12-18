Unfall unter Alkoholeinfluss – Führerschein beschlagnahmt

WÜRZBURG / STADTGEBIET – Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrer der Führerschein abgenommen.

Am Dienstag, gegen 19:25 Uhr, fuhr ein grauer Seat auf ein Tankstellengelände ein. Ein 50-jähriger Deutscher Fahrer eines schwarzen Seat fuhr dahinter und bemerkte den Abbiegevorgang zu spät, so dass dieser in das Heck prallte. Der 50-jährige Verursacher und der 40-jährige Fahrer des grauen Seat blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, welcher auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Die hinzugerufene Streife wurde schnell auf den Alkoholgeruch des 50-jährigen Deutsch-briten aufmerksam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und ergab einen Wert von rund eineinhalb Promille. Die Beamten haben die Weiterfahrt unterbunden, ein Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein des alkoholisierten Mannes beschlagnahmt.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die Erfahrung und die Verkehrskontrollen zeigen, dass der überwältigende Teil der Verkehrsteilnehmer sich nicht berauscht ans Steuer setzen. Doch Unfälle wie diese, machen die Notwendigkeit des polizeilichen Engagements deutlich.

Auch zukünftig werden wir die Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um solche Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.