Unfall unter Drogeneinfluss: 28-Jähriger kommt von Fahrbahn ab
ERLENBACH BEI MARKTHEIDENFELD – Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße in Richtung Marktheidenfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer alleinbeteiligt von der regennassen Fahrbahn abkam. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte der Wagen des Mannes mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten.
Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen für vorangegangenen Drogenkonsum fest, was eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel nach sich zog. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer umgehend untersagt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
