Unfall unter Drogeneinfluss: 38-Jähriger rammt Mauer und Pkw
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr hat ein 38-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Gemündener Straße zwei Unfälle verursacht, während er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zeugen meldeten das Fahrzeug, nachdem es ziellos umhergefahren und dabei sowohl gegen eine Mauer als auch gegen einen geparkten Wagen gestoßen war.
Die eintreffenden Beamten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen für Drogenkonsum fest; da er sich zudem aggressiv verhielt und weitere Tests verweigerte, musste er gefesselt werden. Im Zuge der weiteren Maßnahmen fanden die Polizisten geringe Mengen Amphetamin sowie eine nicht ordnungsgemäß gelagerte PTB-Waffe in seinem Besitz.
Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und beantragte die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, während die Ermittlungen zu den Vorfällen und den aufgefundenen Gegenständen andauern.
