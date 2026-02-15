Auto IU

Unfall unter Drogeneinfluss: 38-Jähriger rammt Mauer und Pkw

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
Unfall unter Drogeneinfluss: 38-Jähriger rammt Mauer und Pkw
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr hat ein 38-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Gemündener Straße zwei Unfälle verursacht, während er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zeugen meldeten das Fahrzeug, nachdem es ziellos umhergefahren und dabei sowohl gegen eine Mauer als auch gegen einen geparkten Wagen gestoßen war.

Die eintreffenden Beamten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen für Drogenkonsum fest; da er sich zudem aggressiv verhielt und weitere Tests verweigerte, musste er gefesselt werden. Im Zuge der weiteren Maßnahmen fanden die Polizisten geringe Mengen Amphetamin sowie eine nicht ordnungsgemäß gelagerte PTB-Waffe in seinem Besitz.

Labus Long-Covid

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und beantragte die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, während die Ermittlungen zu den Vorfällen und den aufgefundenen Gegenständen andauern.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026

Mehr

Eingeschränkte Erreichbarkeit: Landratsamt Haßfurt am Faschingsdienstag nur vormittags geöffnet

Eingeschränkte Erreichbarkeit: Landratsamt Haßfurt am Faschingsdienstag nur vormittags geöffnet

15. Februar 2026
Die Polizei Ebern hatte mit Sachbeschädigungen, Einbrechern und Unfallflüchtigen zu tun – Gibt es Zeugen?

Die Polizei Ebern hatte mit Sachbeschädigungen, Einbrechern und Unfallflüchtigen zu tun – Gibt es Zeugen?

15. Februar 2026
Pink-Sprayer und Unfallfluchten im Raum Kitzingen

Pink-Sprayer und Unfallfluchten im Raum Kitzingen

15. Februar 2026
Auftakt der Reihe „Mental gestärkt im Alter“ in Bad Kissinge

Auftakt der Reihe „Mental gestärkt im Alter“ in Bad Kissinge

15. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)