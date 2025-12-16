Unfall unter Medikamenteneinfluss – Rentnerin beschädigt Leitplanke

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montag teilte ein Zeuge der Polizei eine Autofahrerin mit, die von der Straße abgekommen und eine Leitplanke touchiert hatte. Bei der anschließenden Kontrolle musste die Weiterfahrt unterbunden werden.

Gegen 11:30 Uhr wurde eine 69-jährige Deutsche nach einem Hinweis auf eine Unfallflucht von der Polizei kontrolliert. Im Zuge dessen ergab sich schnell der Verdacht, dass zuvor eingenommene Medikamente ursächlich für die Unsicherheiten beim Fahren waren. Die Weiterfahrt musste unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt werden.

An der touchierten Leitplanke war ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. Die 69-Jährige muss sich nun einem Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle stellen.