Unfall zwischen Pkw-Fahrerin und Radfahrerin – Radfahrerin kommt in die Klinik

VOLKACH – Bereits am Donnerstagabend wollte eine Radfahrerin in Volkach an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Da der Pkw-Fahrer seine Fahrertüre ohne nach hinten zu schauen öffnete, kam es zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte.

Die 35-jährige Radfahrerin kam aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. An der Fahrertüre des Pkws entstanden Kratzspuren. Hier wird der Sachschaden auf 300 Euro geschätzt.