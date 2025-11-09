Unfall zwischen Pkw und Fußgänger – 86-jähriger Mann schwer verletzt

WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE – Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Am Samstagabend, gegen 17:55 Uhr, kam es im Bereich der Versbacher Straße zu einem folgeschweren Unfall. Dem Sachstand nach, lief ein 84-jähriger deutscher Fußgänger bei Dunkelheit unter einer Fußgängerbrücke und war im Begriff in Richtung Schwabenstraße die Straße zu überqueren. Ein 71-jähriger deutscher Fahrer fuhr mit seinem VW Passat stadtauswärts und erfasste den Mann. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger nach hinten gestoßen wo er auf der Fahrbahn liegen blieb. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei Würzburg-Stadt leitete noch vor Ort Ermittlungen zum Unfallhergang ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.