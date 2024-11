Unfallflucht, aber ein aufmerksamer Zeuge hinterlässt einen Zettel

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – In der Lengfurterstraße kam es am Montagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 64-jährige Frau einen Schaden an ihrem Fahrzeug entdeckte. Ein anonymer Zeuge hinterließ einen Hinweis, der zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnte.

Die Frau hatte ihren orangenen Seat Ateca gegen 11:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. Als sie gegen 12:15 Uhr zurückkehrte, fand sie einen handgeschriebenen Zettel an der Windschutzscheibe. Der anonyme Hinweisgeber informierte sie über eine Unfallflucht und nannte ein mögliches Kennzeichen des Verursachers. Bei einer Überprüfung stellte die Autobesitzerin einen Schaden an der Frontstoßstange ihres Fahrzeugs fest, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird.

Die Polizei bittet den anonymen Zeugen, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Auch weitere Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 bei der Polizei zu melden.