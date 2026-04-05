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Unfallflucht am Autobahnkreuz Werneck: Grauer Kombi drängt BMW von der Fahrbahn

5. April 2026Letztes Update 5. April 2026
Unfallflucht am Autobahnkreuz Werneck: Grauer Kombi drängt BMW von der Fahrbahn
Symbolfoto: 2fly4
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WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag ist es im Überleitungsbereich der A70 auf die A7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Kombis überholte verbotswidrig einen weißen BMW und verursachte dadurch dessen Abkommen von der Fahrbahn.

Gegen 15:00 Uhr war der Fahrer des weißen 1er BMW im Übergangsbereich der Autobahnen unterwegs, als er plötzlich von dem grauen Kombi überholt wurde. Durch das riskante Manöver erschrak der BMW-Fahrer derart, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Strecke abkam.

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Im Zuge des Abkommens von der Fahrbahn überrollte der BMW zwei Leitpfosten. Während an dem Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen Sachschaden entstand, setzte der Fahrer des grauen Kombis seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder anzuhalten.

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Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen grauen Kombi geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09722/9444-0 entgegengenommen.

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