Unfallflucht auf A3 – Wohnmobil gesucht

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der A3 hat die Aschaffenburger Verkehrspolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten erhoffen sich Hinweise zu einem flüchtigen Wohnmobil.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 22-Jähriger am Donnerstag mit seinem Cupra Born auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Der Mann befuhr hierbei den mittleren Fahrstreifen. Gegen 11:10 Uhr wechselte ein unbekannter Fahrer eines Wohnmobils auf die Spur des 22-Jährigen. Dieser musste auf die linke Fahrspur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes eines 55-Jährigen.

Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es am Heck eine Art „Gitteraufbau“ hatte und über eine deutsche Zulassung verfügte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.