Unfallflucht auf A70 bei Bergrheinfeld – Zeugen gesucht
BERGRHEINFELD – Die Verkehrspolizei Schweinfurt sucht nach einem Verkehrsunfall auf der A70 am Freitagabend gegen 20:30 Uhr dringend nach unbeteiligten Zeugen. Insbesondere erhoffen sich die Beamten Hinweise zu einem flüchtigen Alfa Romeo, der auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg einen PKW-Fahrer erschreckt hatte. Bei dem Unfall kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.
Nach eigenen Angaben war der 55-jährige deutsche PKW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er von einem Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen überholt wurde. Der 55-Jährige erschrak, wechselte auf die rechte Spur und touchierte dort den PKW eines 26-jährigen Deutschen.
Beide PKW kamen daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem flüchtigen Sportwagen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Alfa Romeo. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09722/9444-0 entgegen.
