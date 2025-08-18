Unfallflucht auf A70 bei Gochsheim – Drei Personen verletzt – 70.000 Euro Sachschaden

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurden insgesamt drei Unfallbeteiligte verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen führt die Schweinfurter Verkehrspolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 25-Jähriger am Freitag, gegen 15:45 Uhr, mit seinem Maserati auf der A70 in Richtung Würzburg unterwegs. Er befuhr hierbei den linken Fahrstreifen und passierte mehrere Fahrzeuge. Unmittelbar vor ihm scherte plötzlich und ohne Ankündigung ein dunkler, kleinerer Kastenwagen aus.

Der 25-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Schlingern. Er kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte schließlich nach rechts ins Heck eines dort fahrenden Mazda. Der mutmaßliche Unfallverursacher stoppte sein Fahrzeug kurzzeitig, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Der Fahrer des Maserati und auch die beiden Insassen des Mazda wurden leicht verletzt und mussten nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft insbesondere auf Hinweise zu dem flüchtigen Kastenwagen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-0 zu melden.