Unfallflucht auf dem Thermen-Parkplatz
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Mittwoch wurde zwischen 08:30 Uhr und 20:00 Uhr ein auf dem Parkplatz der Kisssalis-Therme in der Heiligenfelder Allee abgestellter Mercedes angefahren und erheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.
Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Unfallflucht nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0971/149-0 entgegen.
