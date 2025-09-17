Unfallflucht auf der A3 – BMW beschädigt Polizeiabsperrung – Fahrer flüchtig

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Am späten Dienstagabend überfuhr der Fahrer eines BMW Teile einer Polizeiabsperrung auf der A 3 bei Stockstadt. Diese diente der Absicherung eines Unfalls. Der BMW flüchtete. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls, sicherten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg am Dienstag, um 21:20 Uhr, eine Unfallstelle ab. Diese befand sich auf dem Seitenstreifen der A 3, Höhe Stockstadt, in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz nach dem Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt. Trotz der eingesetzten, beleuchteten, Sicherungseinrichtungen, überfuhr der Fahrer eines BMW die Fahrbahnmarkierung des Standstreifens und beschädigte dabei auch Teile der Absicherung. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Die Verkehrspolizei hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise auf das Unfallfahrzeug und den Fahrer.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.