Unfallflucht auf der A3 – Polizei sucht Porschefahrer und Zeugen

WERTHEIM – Ein gefährlicher Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt nahe der Anschlussstelle Wertheim, als ein Porsche Panamera in einen Unfall verwickelt wurde und anschließend Unfallflucht beging.

Der Vorfall geschah gegen 16.00 Uhr: Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer nutzte den linken von drei Fahrstreifen, als plötzlich ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Porsche Panamera sehr dicht auffuhr. Rund 20 Sekunden lang bedrängte der Sportwagenfahrer den Skoda und versuchte offenbar, den Fahrer zu einem Fahrstreifenwechsel zu nötigen.

Als dies nicht gelang, zog der Porsche-Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen, überholte den Skoda rechts und scherte dann so knapp wieder vor ihm ein, dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Porsche touchierte mit seinem hinteren linken Kotflügel den vorderen rechten Kotflügel des Skoda. Nur durch schnelles Gegenlenken gelang es dem Skoda-Fahrer, sein Fahrzeug zu stabilisieren und einen schlimmeren Unfall zu verhindern.

Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Porsche-Fahrer seine Fahrt fort und beging damit Fahrerflucht. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09302-9100 bei der Polizei zu melden.