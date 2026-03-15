Unfallflucht auf der B 279: Sattelzug gerät in Gegenverkehr – Zeugen gesucht
WÜLFERSHAUSEN AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Donnerstagvormittag ist es auf der Bundesstraße 279 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen 09:00 Uhr zwang ein Lastkraftwagen ein entgegenkommendes Fahrzeug zu einem riskanten Ausweichmanöver.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein Sattelzug mit blauem Auflieger von Bad Neustadt in Richtung Wülfershausen unterwegs. Dabei geriet das schwere Fahrzeug kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer musste, um eine Kollision zu verhindern, geistesgegenwärtig in das Bankett ausweichen. Dabei entstand an seinem Pkw Sachschaden.
Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des blauen Sattelzugs sowie nach Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Hergang machen können.
Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter folgender Nummer entgegen:
09761/906-0
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