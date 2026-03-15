Auto IU

Unfallflucht auf der B 279: Sattelzug gerät in Gegenverkehr – Zeugen gesucht

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Unfallflucht auf der B 279: Sattelzug gerät in Gegenverkehr – Zeugen gesucht
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜLFERSHAUSEN AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Donnerstagvormittag ist es auf der Bundesstraße 279 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen 09:00 Uhr zwang ein Lastkraftwagen ein entgegenkommendes Fahrzeug zu einem riskanten Ausweichmanöver.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein Sattelzug mit blauem Auflieger von Bad Neustadt in Richtung Wülfershausen unterwegs. Dabei geriet das schwere Fahrzeug kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer musste, um eine Kollision zu verhindern, geistesgegenwärtig in das Bankett ausweichen. Dabei entstand an seinem Pkw Sachschaden.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des blauen Sattelzugs sowie nach Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Hergang machen können.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter folgender Nummer entgegen:

09761/906-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026

Mehr

Gelungenes Gemeinschaftskonzert in der Volkacher Stadtpfarrkirche

Gelungenes Gemeinschaftskonzert in der Volkacher Stadtpfarrkirche

15. März 2026
Therapiefahrrad für Schonunger Tagesstätte dank Schaeffler-Mitarbeitenden

Therapiefahrrad für Schonunger Tagesstätte dank Schaeffler-Mitarbeitenden

15. März 2026
Unfallflucht in Ebelsbach: Polizei ermittelt Verursacher und sucht Geschädigten

Unfallflucht in Ebelsbach: Polizei ermittelt Verursacher und sucht Geschädigten

15. März 2026
Ermittlungserfolg nach Überfall auf Rentner: 58-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Ermittlungserfolg nach Überfall auf Rentner: 58-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

15. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)