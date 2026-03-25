Auto IU

Unfallflucht auf der B19 – Zeugen gesucht

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Unfallflucht auf der B19 – Zeugen gesucht
Foto: 2fly4
Eisgeliebt

WÜRZBURG – Nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag auf der B19 sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach dem Verursacher. Ein 57-jähriger VW-Fahrer blieb auf einem Sachschaden von rund 5.000 Euro sitzen, nachdem sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich touchiert wurde.

Gegen 10:10 Uhr war der Mann mit seinem VW Golf auf der B19 unterwegs und musste an der Ampelkreuzung in Richtung Ebertsklinge verkehrsbedingt halten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde sein Wagen dabei von einem neben ihm stehenden hellen Pkw mit Anhänger gestreift. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Johanniter Hausnotruf testen
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Alter: circa 60 bis 75 Jahre

  • Erscheinungsbild: graue, kurze Haare

  • Fahrzeug: heller Pkw mit Anhänger

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem hellen Gespann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026

Mehr

Jungweinpräsentation zur Mandelblüte: Nordheim lädt zur großen Freiluft-Vinothek

Jungweinpräsentation zur Mandelblüte: Nordheim lädt zur großen Freiluft-Vinothek

25. März 2026
Nach Shitstorm: Keine Progress-Fahne am Verwaltungsgebäude in Gerolzhofen

Nach Shitstorm: Keine Progress-Fahne am Verwaltungsgebäude in Gerolzhofen

25. März 2026
Verdacht des Insiderhandels: Länderübergreifende Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Mainfranken

Verdacht des Insiderhandels: Länderübergreifende Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Mainfranken

25. März 2026
Unbekannter greift Mofa-Fahrer an – Polizei Haßfurt sucht Zeugen

Unbekannter greift Mofa-Fahrer an – Polizei Haßfurt sucht Zeugen

25. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)