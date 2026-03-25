Unfallflucht auf der B19 – Zeugen gesucht
WÜRZBURG – Nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag auf der B19 sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach dem Verursacher. Ein 57-jähriger VW-Fahrer blieb auf einem Sachschaden von rund 5.000 Euro sitzen, nachdem sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich touchiert wurde.
Gegen 10:10 Uhr war der Mann mit seinem VW Golf auf der B19 unterwegs und musste an der Ampelkreuzung in Richtung Ebertsklinge verkehrsbedingt halten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde sein Wagen dabei von einem neben ihm stehenden hellen Pkw mit Anhänger gestreift. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:
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Alter: circa 60 bis 75 Jahre
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Erscheinungsbild: graue, kurze Haare
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Fahrzeug: heller Pkw mit Anhänger
Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem hellen Gespann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
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