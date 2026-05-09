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Unfallflucht auf der B27: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zum Verursacher

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026
Unfallflucht auf der B27: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zum Verursacher
Symbolbild: 2fly4
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VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Dank der schnellen Reaktion eines anderen Autofahrers konnte die Polizei am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht aufklären. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war nach einer Kollision mit einer Leitplanke einfach weitergefahren, wurde jedoch wenig später im benachbarten Karlstadt gestellt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10:40 Uhr auf der Bundesstraße 27.

Kollision bei Veitshöchheim

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Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 31-Jährige mit seinem Mazda auf der B27 in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe von Veitshöchheim touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache die Leitplanke. Anstatt anzuhalten und den Schaden zu melden, setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt fort.

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Verfolgung bis Karlstadt

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und wählte sofort den Notruf. Durch die präzisen Angaben des Zeugen konnte eine Polizeistreife den flüchtigen Wagen kurze Zeit später im rund 15 Kilometer entfernten Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) stoppen und den Fahrer kontrollieren.

Hoher Sachschaden und Strafverfahren

Die Bilanz der Unfallfahrt:

  • Fahrzeugschaden: Am Mazda entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

  • Leitplanke: Der Schaden an der staatlichen Einrichtung muss noch genau beziffert werden.

Die Polizei Würzburg hat gegen den 31-Jährigen nun Ermittlungen eingeleitet. Er muss sich wegen des Vorwurfs des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

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