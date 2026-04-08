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Unfallflucht auf der MSP 20: Weißer Lkw flüchtet nach Spiegelberührung

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Unfallflucht auf der MSP 20: Weißer Lkw flüchtet nach Spiegelberührung
Symbolfoto: 2fly4
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FRAMMERSBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Die Polizeiinspektion Lohr am Main fahndet nach einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der am Dienstagvormittag in einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MSP 20 verwickelt war. Gegen 11:00 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Habichsthal und Frammersbach zu einer Kollision im Begegnungsverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein weißer Lkw den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden schwarzen Audi Q5. Der Fahrer des Lastwagens, der eine Zulassung aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (DI oder DA) besaß, hielt nach dem Zusammenstoß zunächst kurz an. Kurz darauf setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien feststellen zu lassen.

Sachschaden und Zeugenaufruf

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An dem Audi entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden am Außenspiegel, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

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Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

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