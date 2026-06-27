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Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Ebern
A N Z E I G E
EBERN, LKR. HASSBERGE – Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Carl-Benz-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.
Der Vorfall
Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde die Schiebetür eines schwarzen VW-Busses von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Sachschaden und Zeugenaufruf
A N Z E I G E N
Der entstandene Schaden an dem VW-Bus wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 zu melden.
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