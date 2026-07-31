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Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen

31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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GRETTSTADT, LKR. SCHWEINFURT – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße wurde am Dienstag ein Opel Mokka beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne den Unfall zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr. Dabei wurde ein grüner Opel Mokka am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

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Die Polizeiinspektion Gerolzhofen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden.

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