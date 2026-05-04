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Unfallflucht bei Bastheim: Betrunkener Autofahrer landet im Feld und lässt sein Auto stehen…

4. Mai 2026Letztes Update 4. Mai 2026
Unfallflucht bei Bastheim: Betrunkener Autofahrer landet im Feld und lässt sein Auto stehen…
Symbolfoto: 2fly4
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BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – In den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignete sich auf der Staatsstraße 2292 ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, legte hunderte Meter im Gelände zurück und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Gegen 03:45 Uhr war der Mann zwischen Wollbach und Wechterswinkel unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam erst nach rund 450 Metern in einem angrenzenden Feld zum Stillstand und wurde dabei schwer beschädigt. Anstatt den Unfall zu melden, verließ der unverletzte Fahrer den Ort des Geschehens.

Polizei stellt Fahrer an Wohnadresse

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Erst Stunden später entdeckte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer das Wrack im Feld und verständigte die Polizei Bad Neustadt. Den Beamten gelang es schnell, den Halter zu ermitteln und an seiner Wohnanschrift aufzusuchen. Dort trafen sie den 32-jährigen Deutschen in alkoholisiertem Zustand an.

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