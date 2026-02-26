Auto IU

Unfallflucht bei der Wallfahrtskirche in Limbach

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
ELTMANN IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Montagmittag kam es im Bereich der Wallfahrtskirche im Ortsteil Limbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Renault erheblich beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher fuhr gegen das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr. An der Fahrerseite des Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

Mehr

