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Unfallflucht bei Ziegelanger: Polizei sucht Zeugen nach Spiegelkollision

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Unfallflucht bei Ziegelanger: Polizei sucht Zeugen nach Spiegelkollision
Symbolfoto: 2fly4
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ZIEGELANGER – Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Staatsstraße 2447 im Landkreis Haßberge eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet in den Gegenverkehr und verursachte dabei Sachschaden an einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Gegen 05:45 Uhr war ein VW Golf auf der Staatsstraße in Richtung Zeil am Main unterwegs, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, das zu weit auf die linke Fahrspur geraten war. Dabei touchierte der Unbekannte den Außenspiegel des VW Golfs. Anstatt anzuhalten und den Schaden zu regulieren, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Ebelsbach fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugenaufruf der Polizei

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Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

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