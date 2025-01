Unfallflucht durch den Fahrer eines Fatbike – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Mittwochnachmittag, um 14:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Theresienstraße/Prymstraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines Pedelecs.

Ein Opel-Fahrer fuhr auf der Theresienstraße in Richtung Prymstraße, als vom Gehweg her ein Pedelecfahrer auf die Fahrbahn und ihm direkt in den Pkw fuhr. Der 52-Jährige erkundigte sich noch über das Befinden des Radfahrers, welcher durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn stürzte.

Jedoch stieg dieser unvermittelt wieder auf sein Gefährt und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Opel wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt. Die Schadenshöhe wird mit 5.000 Euro angegeben.

Zu möglichen Verletzungen des unbekannten Radfahrers konnten keine Angaben gemacht werden. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 25 – 30 Jahre

ca. 180 cm groß

krauses, dunkles, kurzes Haar

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Pedelec, Art Fatbike , also mit übergroßen und sehr breiten Reifen.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.