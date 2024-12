Unfallflucht eines ausscherenden Lkws

WÜRZBURG/INNENSTADT – Gegen 10:27 Uhr am 16.12.2024, konnte ein 25-jähriger Zeuge einen Lkw beobachten, der in der Kartause mit seinem ausscherenden Heck an einem geparktem Pkw VW hängen blieb.

Aufgrund dessen, dass der Zusammenstoß akustisch deutlich zu hören war, wurde der Zeuge aufmerksam. Der Lkw mit weißem Planenaufbau fuhr trotzdem weiter. Das Kennzeichen oder eine genauere Beschreibung des unfallflüchtigen Lkws konnte der Zeuge jedoch nicht angeben. Der entstandene Lackschaden an der linken Fahrzeugseite wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.