Unfallflucht geklärt: Bad Königshöfer geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

BAD KÖNIGSHOFEN I. GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am Sonntagabend der Fahrer eines Dodge von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Der Mann beschädigte hierbei einen Leitpfosten. Doch anstatt vor Ort zu bleiben und die Polizei zu verständigen, flüchtete der 53-jährige Unfallverursacher. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ausmachen. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort im einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Sonntag gegen 20:20 Uhr, fuhr der 53-jähriger Fahrer eines Dodge von Aub nach Gabolshausen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Mann auf der St 2275 ins Schleudern und letztlich von der Fahrbahn ab. Kurz bevor er in der angrenzenden Böschung zum Stehen kam, überfuhr er noch einen Leitpfosten und beschädigte diesen. Die allermeisten Leute verhalten sich in einer solchen Situation richtig. Sie sichern die Unfallstelle ab, verständigen die Polizei und begleichen den von ihnen verursachten Schaden. Der 53-Jährige jedoch nicht. Er setzte sich wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Zeugen notierten sich das Kennzeichen und gaben ihre Beobachtungen weiter. Polizeibeamte machte daraufhin den Fahrer und das Fahrzeug ausfindig und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein.