Unfallflucht geklärt – Mellrichstädter geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

OBERSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Vermutlich aufgrund medikamentenbedingter Fahruntauglichkeit fuhr ein 48-jähriger Mann nicht nur in Schlangenlinien, sondern touchierte auch die Leitplanke. Anstatt vor Ort zu bleiben und die Polizei zu verständigen, flüchtete der Unfallverursacher. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ausfindig machen. Der Mann hat sich nun neben Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch wegen Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten zu verantworten.

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, fuhr der 48-jährige Fahrer eines Audi Q5 von Unsleben in Fahrtrichtung Mittelstreu. Vermutlich aufgrund der vorherigen Einnahme von Medikamenten fuhr der Mann in Schlangenlinien über die Staatstraße 2445. Dabei touchierte er euch eine Leitplanke und beschädigte diese. Anstatt sich richtig zu verhalten und die Polizei zu verständigten, flüchtete der Mann kurzerhand vom Unfallort. Zeugen die das Geschehen beobachtet haben reagierten schnell und verständigten die Polizei.

Die alarmierten Beamten der Mellrichstädter Polizei konnten den Verantwortlichen und sein beschädigtes Fahrzeug schnell aufspüren. Der 48-Jährige zeigte sich uneinsichtig und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach und massiv. Die Beamten handelten konsequent und legten dem Mann Handfesseln an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Beleidigung eingeleitet. Die Fahrerlaubnisbehörde wird über die Straftaten und das Verhalten des Mannes in Kenntnis gesetzt.