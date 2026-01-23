Unfallflucht geklärt – Zeugen geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

BAD KISSINGEN – Bei dem Versuch, auszuparken, touchierte ein 75-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag ein anderes Fahrzeug. Obwohl der Mann den Zusammenstoß bemerkte und den Schaden sogar in Augenschein nahm, setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und versuchte sich unerkannt vom Unfallort zu entfernen. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Bereich der Friedrich-List-Straße zu einer Unfallflucht. Der 75-jährige Fahrer eines Pkw versuchte, aus einem Parkplatz herauszufahren, und touchierte hierbei den Kotflügel und die Stoßstange eines geparkten Wagens. Dem Anschein nach bemerkte der Unfallverursacher den Zusammenstoß, denn er stieg aus und nahm den Schaden in Augenschein. Doch anstatt den Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs zu verständigen oder die Polizei hinzuzuziehen, setzte sich der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon.

Mehrere Zeugen beobachtete das Geschehen und verständigte in der Folge die Polizei. Beamte machten daraufhin den Fahrer und das Fahrzeug ausfindig und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft ein. Ersten Schätzungen zur Folge liegt der Gesamtschaden bei mehreren Tausend Euro.