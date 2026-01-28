Auto IU

Unfallflucht geklärt – Zeugenhinweis führt zur Ermittlung des Täters in Münnerstadt

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026
Unfallflucht geklärt – Zeugenhinweis führt zur Ermittlung des Täters in Münnerstadt
Symbolfoto: 2fly4
MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht auf dem Marktplatz in Münnerstadt schnell aufgeklärt werden. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte beim Ausparken gegen 16:30 Uhr ein anderes Fahrzeug touchiert und den Schaden sogar kurz begutachtet, bevor er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Eine 46-jährige Beobachterin alarmierte jedoch umgehend die Polizei und lieferte die entscheidenden Hinweise zur Ermittlung des Verursachers.

Die herbeigerufenen Beamten konnten den Fahrer und sein Fahrzeug aufgrund der detaillierten Zeugenaussage zügig ausfindig machen. An dem geparkten Pkw entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im Wert von mehreren Hundert Euro. Gegen den 68-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei Bad Kissingen lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der Zeugin und betont, wie wichtig schnelle Meldungen für die Aufklärung solcher Delikte sind. Zeugen, die ähnliche Vorfälle beobachten, werden ermutigt, sich stets direkt bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Nur durch die Mithilfe der Bevölkerung können Geschädigte davor bewahrt werden, auf ihren Reparaturkosten sitzen zu bleiben.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)