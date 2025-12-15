Unfallflucht geklärt – Zeugin gibt entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

ZEITLOFS, OT WEISSENBACH , LKR. BAD KISSINGEN – Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer eines BMW am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Der Mann beschädigte hierbei ein Straßenschild. Doch anstatt vor Ort zu bleiben und die Polizei zu verständigen, flüchtete der junge Fahrer. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Sonntag gegen 16:15 Uhr, kam es im Bereich vom Forsthausweg zu einer Unfallflucht. Der 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr zuvor in Richtung Modlos, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Ein Ortsschild wurde beschädigt, ebenso wie das Fahrzeug des Unfallverursachers. Die allermeisten Leute verhalten sich in einer solchen Situation richtig. Sie sichern die Unfallstelle ab, verständigen die Polizei und begleichen den von ihnen verursachten Schaden. Der 19-Jährige jedoch nicht. Er fuhr davon.

Eine 27-Jährige beobachtete das Geschehen und verständigte in der Folge die Polizei. Beamte machten daraufhin den Fahrer und das Fahrzeug ausfindig und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den jungen Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft ein