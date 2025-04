Unfallflucht im Begegnungsverkehr – Zeugen gesucht

SOMMERHAUSEN, Lkrs. Würzburg – Am Montag, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw General Motors die Bundesstraße 13, von Ochsenfurt kommend in Richtung Würzburg.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines Pkw Ford Mondeo versuchte zeitgleich auf der Bundesstraße 13 in Fahrtrichtung Ochsenfurt ein Fahrzeuggespann zu überholen. Dabei schätzte der unbekannte Fahrzeugführer offensichtlich die Entfernung zu dem entgegenkommenden Pkw des 61-Jährigen falsch ein. Letzterer versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern und wich nach rechts aus. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden der linke Außenspiegel und die linke Fahrzeugtür des Pkw General Motors beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500,- Euro. Der unbekannte Unfallverursacher setzte nach dem Unfallgeschehen seine Fahrt in Richtung Ochsenfurt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.