Unfallflucht in Bad Kissingen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen
BAD KISSINGEN – In Bad Kissingen kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen VW Passat C3 kollidierte in der Theresienstraße mit dem Pkw einer 18-Jährigen und fuhr anschließend einfach weiter. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Der Vorfall ereignete sich gegen 07:00 Uhr. Die 18-jährige Fahrerin eines weißen Mitsubishi war in Richtung Maxstraße unterwegs, als ihr in einer Engstelle ein blauer VW Passat mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Bei der Kollision wurden die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt, wobei der Außenspiegel des VW in den Innenraum des Mitsubishi geschleudert wurde. Die junge Fahrerin, deren Fenster geöffnet war, blieb glücklicherweise unverletzt.
Nach dem Zusammenstoß fuhr der unbekannte Verursacher noch etwa 30 Meter weiter, hielt kurz an und begutachtete seinen eigenen Schaden. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Bad Kissingen nimmt Hinweise zum Vorfall oder zum flüchtigen Fahrzeug unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.
