Auto IU

Unfallflucht in Bergrheinfeld – Wahrscheinlich ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung – Wer hat etwas beobachtet?

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026
Unfallflucht in Bergrheinfeld – Wahrscheinlich ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung – Wer hat etwas beobachtet?
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Dienstag, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr kam es in der Schweinfurter Straße zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte hierbei einen geparkten blauen 3-er BMW und beschädigte diesen. Dem Schadensbild zur Folge handelt es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026

Mehr

Sonderaktion des Landkreises Kitzingen 2026 – Geldbeutel und Umwelt langfristig schonen

Sonderaktion des Landkreises Kitzingen 2026 – Geldbeutel und Umwelt langfristig schonen

28. Januar 2026
Frauen gestalten Politik in Haßfurt – Netzwerktreffen am 21.01.2026 und Coaching am 07.02.2026

Frauen gestalten Politik in Haßfurt – Netzwerktreffen am 21.01.2026 und Coaching am 07.02.2026

28. Januar 2026

Es braucht 5.000 Euro: Der Faschingsumzug Schweinfurt muss gerettet werden – Spendenaktion läuft bereits

28. Januar 2026
Gesundheitsamt Bad Kissingen zieht um

Gesundheitsamt Bad Kissingen zieht um

28. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)