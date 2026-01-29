Auto IU

Unfallflucht in Bergrheinfeld – Wahrscheinlich ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung – Wer hat etwas beobachtet?

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Dienstag, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr kam es in der Schweinfurter Straße zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte hierbei einen geparkten blauen 3-er BMW und beschädigte diesen. Dem Schadensbild zur Folge handelt es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

