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Unfallflucht in der Kissinger Straße: Couragierte Zeugen überführen 81-jährige Autofahrerin

29. Mai 2026Letztes Update 29. Mai 2026
Unfallflucht in der Kissinger Straße: Couragierte Zeugen überführen 81-jährige Autofahrerin
Foto: Pixabay / Mainzer-Einsatzfahrzeuge
Keiler Helles

HAMMELBURG – Dem schnellen und vorbildlichen Handeln aufmerksamer Passanten ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht in Hammelburg binnen kürzester Zeit aufgeklärt werden konnte. Eine 81-jährige Rentnerin hatte am Donnerstagmittag beim Ausparken ein anderes Auto gerammt und war im Anschluss einfach davongefahren. Auf die Seniorin kommt nun ein handfestes Strafverfahren zu.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (28. Mai 2026) gegen 13:30 Uhr in der viel befahrenen Kissinger Straße.

Blechschaden beim Rangieren – Seniorin ignoriert den Unfall

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Nach den Erkenntnissen der Polizei wollte die 81-jährige deutsche Autofahrerin mit ihrem Wagen rückwärts oder vorwärts aus einer der dortigen Parklücken rangieren. Dabei verschätzte sich die Seniorin am Steuer offenbar massiv: Sie schrammte mit ihrem Pkw am Heck bzw. der Flanke eines daneben ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs entlang und hinterließ einen deutlichen Sachschaden.

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Anstatt jedoch anzuhalten, auszusteigen und pflichtbewusst auf den Besitzer des beschädigten Wagens zu warten oder die Polizei zu rufen, setzte die Rentnerin ihre Fahrt ungerührt fort. Sie verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen reagieren goldrichtig und rufen die Polizei

Die Rechnung hatte die ältere Dame jedoch ohne die aufmerksamen Passanten vor Ort gemacht. Die Zeugen beobachteten den Parkrempler genau. Als sie bemerkten, dass die Verursacherin einfach das Weite suchte, bewiesen sie Zivilcourage und handelten völlig richtig:

  • Information an die Geschädigte: Sie warteten am Unfallort, bis die Besitzerin des gerammten Autos zurückkehrte, und informierten sie über den Vorfall.

  • Kennzeichen notiert: Gleichzeitig gaben die Passanten das notierte Kennzeichen und eine detaillierte Personenbeschreibung an die hinzugerufene Polizei weiter.

Dank dieser präzisen Angaben hatten die Beamten der Polizeiinspektion Hammelburg leichtes Spiel: Sie suchten die Halteranschrift auf, machten die 81-Jährige ausfindig und sicherten die passenden Unfallspuren an ihrem Wagen.

Strafverfahren eingeleitet: Teure Konsequenzen drohen

Gegen die Seniorin wurde umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen – im Raum stehen eine empfindliche Geldstrafe sowie der drohende Entzug der Fahrerlaubnis – muss die Rentnerin nun auch für den gesamten zivilrechtlichen Schaden aufkommen. Da bei einer nachgewiesenen Unfallflucht auch die Kfz-Haftpflichtversicherung Regressforderungen stellen kann, dürfte der Parkfehler für die 81-Jährige extrem teuer werden.

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