Unfallflucht in Dettelbach-Brück: Dank aufmerksamen Zeugen schnell geklärt
DETTELBACH / OT BRÜCK, LKR. KITZINGEN – Ein wachsamer Anwohner hat in der Nacht zum Montag eine Unfallflucht beobachtet und maßgeblich zur Identifizierung des Verursachers beigetragen. Trotz des Fluchtversuchs konnte der Lkw-Fahrer kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden.
Hergang des Vorfalls
Gegen 02:50 Uhr am Montagmorgen schreckte ein Anwohner der St.-Markus-Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf. Er beobachtete, wie der Fahrer eines Sattelzuges bei einem Wendemanöver gegen eine Grundstücksmauer stieß und dabei sowohl die Mauer als auch einen Zaun erheblich beschädigte.
Nach dem Zusammenstoß stieg der Lkw-Fahrer kurz aus, um den Schaden an seinem Fahrzeug zu begutachten, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Anwohner fackelte nicht lange: Er verständigte die Polizei und folgte dem flüchtigen Sattelzug, bis die Beamten den Fahrer stellen konnten.
Konsequenzen für den Unfallverursacher
Bei der Kontrolle trafen die Einsatzkräfte auf den 42-jährigen rumänischen Lkw-Fahrer. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der bei dem Vorfall entstandene Sachschaden an der Grundstücksbegrenzung und dem Zaun wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.
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