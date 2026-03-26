Unfallflucht in Donnersdorf und Schilderklau in Lülsfeld: Polizei sucht Zeugen
DONNERSDORF / LÜLSFELD – Die Polizeiinspektion Gerolzhofen ermittelt aktuell in zwei Fällen im Landkreis Schweinfurt. Während es in Donnersdorf zu einer Kollision bei einem Überholvorgang mit anschließender Unfallflucht kam, entwendeten Unbekannte bei Lülsfeld ein offizielles Landkreisschild.
Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall in der Oberschwappacher Straße in Donnersdorf. Eine 23-jährige deutsche Staatsangehörige war mit ihrem grauen Mazda 3 unterwegs, als sie von einem beigefarbenen VW überholt wurde. Bei diesem Manöver touchierte der VW das Heck des Mazda. Der Fahrer, ein Mann mittleren Alters, setzte seine Fahrt fort, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Fahrzeug im Raum Haßfurt zugelassen sein.
Diebstahl eines Landkreisschildes bei Lülsfeld
Ein weiterer Vorfall beschäftigt die Beamten an der Kreisstraße SW 42 nahe Lülsfeld. Im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 08:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, demontierte ein bislang unbekannter Täter das offizielle Schild mit der Aufschrift „Landkreis Schweinfurt“ und entwendete es.
Zeugenaufruf:
Personen, die Hinweise zum flüchtigen beigen VW in Donnersdorf oder zum Verbleib des Landkreisschildes bei Lülsfeld geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.
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