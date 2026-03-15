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Unfallflucht in Ebelsbach: Polizei ermittelt Verursacher und sucht Geschädigten

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Unfallflucht in Ebelsbach: Polizei ermittelt Verursacher und sucht Geschädigten
Symbolfoto: 2fly4
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EBELSBACH IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Donnerstagmittag ist es in der Georg-Schäfer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Verantwortliche zwar bereits ermittelt werden, die Polizei sucht nun jedoch nach der geschädigten Person des zweiten beteiligten Fahrzeugs.

Gegen 12:00 Uhr geriet ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und touchierte dabei einen Pkw, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei der Berührung wurden die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Ein 32-jähriger Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei, nachdem der Verursacher weitergefahren war. Die Beamten konnten den Fahrer sowie das Unfallfahrzeug kurz darauf ausfindig machen und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

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Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet nun die Fahrerin oder den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs, sich zu melden, um den entstandenen Sachschaden regulieren zu können.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter folgender Telefonnummer entgegen:

09521/927-0

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